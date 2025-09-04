Погорячились: граждане отзывают самозапреты на кредиты

К началу сентября в Свердловской области, как и по всей стране, ощутимо выросло число граждан, установивших для себя самозапрет. Но вместе с тем Национальное кредитное бюро (НКБ) зафиксировало и обратную тенденцию — граждане подали уже десятки тысяч заявлений на снятие ограничений. И, к примеру, если в Московской области и Санкт-Петербурге доля заемщиков, отказавшихся от самозапрета, не велика, то в ряде регионов УрФО цифры заставляют задуматься.По данным НКБ, к 1 сентября 2025 года самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. По числу заявлений на оформление самозапрета на кредиты Свердловская область заняла пятое место. Но к той же дате от жителей региона поступила 31 тыс. заявлений на снятие. Лидируют по числу поданных заявлений на самозапрет Московская область — 969 тыс. заявлений (45 тыс. на снятие), Санкт-Петербург — 669 тыс. заявлений (28 тыс. на снятие), Башкортостан — 509 тыс. заявлений (41 тыс. на снятие). Всего по стране полный самозапрет на кредиты оформили 13,36 млн человек, но общее число заявок на снятие ограничений не приводится.Экономист Дмитрий Прокофьев пояснил УрБК, что в целом по стране динамика снятия ограничений на займы говорит только о том, что россияне, играя в «самозапреты кредитов», немного погорячились. Общефедеральные данные не указывают на аномальный всплеск или критические тенденции. Но если посчитать долю отзывов самозапретов по регионам, то получается следующая картина:— Башкортостан — 8,1%;— Челябинская область — 6,6%;— Свердловская область — 6,8%;— Татарстан — 6,5%;— Краснодарский край — 6,1%;— Ростовская область — 5,5%;— Нижегородская область — 5,5%;— Московская область — 4,6%;— Санкт-Петербург — 4,2%.В большинстве представленных регионов доля снятия самозапретов находится в диапазоне 5-7%, отметил Дмитрий Прокофьев. Это указывает на то, что более 90% продолжают сохранять свои кредитные ограничения.«Некоторые регионы, такие как Башкортостан, показывают несколько более высокий процент. Это может быть связано с целым рядом локальных экономических факторов или сезонной потребностью в дополнительном финансировании, что не обязательно является сигналом системных проблем. Уральский регион (Челябинская и Свердловская области) также демонстрирует высокую готовность вернуться к займам — почти 7%. Это традиционно промышленные регионы, и такая динамика может косвенно сигнализировать о нестабильности доходов населения», — пояснил экономист.Ожидаемо, что Московская область и Санкт-Петербург, являясь крупными финансовыми центрами, демонстрируют наиболее низкие показатели по снятию запретов. Таким образом, общую динамику можно охарактеризовать как умеренную, считает Дмитрий Прокофьев.Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин в свою очередь указал, что кто-то действительно ставил самозапреты ради защиты от мошенников. Но есть и те заемщики, которые, по его словам, пытаются себя ограничить таким образом в займах.«В Свердловской области, получается, примерно каждый пятый трудоспособный гражданин наложил сам себе запрет на взятие кредитов. Чем бы он ни руководствовался, ситуация такова, что примерно 20% трудоспособного населения, то есть потенциальных заемщиков, наложили себе такой запрет зачем-то. Наверное, это просто ткнуть кнопку и считать, что ты защитил себя. Если это успокаивает человека, пожалуйста. Есть большая часть населения (давайте будем называть их кредитоголиками), которая просто понимает что они, ровно как алкоголики, «спиваются». И они просто влезают в кредиты из-за зависимости. Это их портит их повседневную жизнь», — считает Калугин.Статистика, которую приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, говорит о том, что кредитование в России действительно охлаждается, но преимущественно за счет бизнеса. Хотя выдача автокредитов и ипотеки затормозилась (по автокредитам 80% отказов), но по-прежнему растет потребительское кредитование в соответствии с темпами роста денежной массы.Причина в том, что Банк России не шлет четких сигналов по ключевой ставке, вследствие чего граждане продолжают набирать дорогие кредиты. Самозапреты, судя по недавней статистике и на фоне охлаждения экономики, тоже не затормозили потребительское кредитование, с чем безуспешно пытался бороться Центробанк.