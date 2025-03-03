Свердловчане отказываются от кредитов

В России около 2,7 млн жителей воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты на Госуслугах за три дня после появления этой опции, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Аналитики отмечают, что этот сервис поможет защититься от нежелательных долгов, хотя эффективен он будет лишь в определенных случаях.По регионам есть статистика только за первые два дня работы сервиса. Наибольшее количество самоограничений установили жители Москвы — 188 тыс., Московской области — 116 тыс., Санкт-Петербурга — 84 тыс., Ростовской области — 49 тыс., Краснодарского края – 48 тыс., Башкортостана — 46 тыс., Свердловской области — 45 тыс., Челябинской области — 37 тыс., Татарстана — 37 тыс. и Новосибирской области — 34 тыс.По данным ОКБ, наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-55 лет: их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов.«Пик приходится на 40-45-летних. В целом, более трети запретов установлено людьми в возрасте 55 лет и старше, и почти четверть в возрасте 60 лет и старше. Учитывая, что эти категории граждан не всегда дружат с технологиями и гаджетами, представляется, что более молодые родственники проявляют беспокойство о старшем поколении и помогают установить самозапрет», — отмечают аналитики ОКБ.Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин рассказал, в каких случаях самозапрет сможет защитить граждан от мошенников.«Если у вас установлен самозапрет, злоумышленники не смогут оформить заем (кредит) на ваше имя, потому что кредитор обязан отказать в выдаче. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор займа (кредита), он не сможет потребовать от вас исполнения обязательств по нему. Установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким-либо образом «утечь». Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы, либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадежные руки», — заявил Михаил Алексин.Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута добавляет, что данная инициатива даст гражданам дополнительное время обдумать все свои шаги. Статистика показывает, что значительное количество жертв, находившихся под воздействием мошенников, осознают, что произошло, в интервале от нескольких часов до пары дней, так что эта мера поможет решить часть проблем.«Если человек захочет потом вернуть себе право получать займы, то он также сможет снять его через Госуслуги, но ему будет необходимо подписать УНЭП «Госключ» (усиленная неквалифицированная электронная подпись) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Это сильно снижает риск снятия такого самозапрета мошенником, если он обманом получит доступ к личному кабинету человека на Госуслугах. Если у человека нет таких подписей, то он сможет снять самозапрет только лично в МФЦ. Но даже после этого самозапрет будет действовать еще два дня — что дополнительно снизит риски получения кредитов под влиянием мошенников», — заявил Михаил Мамута.Впрочем, в последнее время мошенники все чаще прибегают к долгосрочным, многоходовым стратегиям, разрабатывая планы специально для каждой жертвы. Такого рода манипуляции могут длиться несколько дней, поэтому в подобных случаях самозапрет вряд ли поможет спасти деньги.