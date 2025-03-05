Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

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Свердловчане отказываются от кредитов

Средний Урал входит в топ-10 регионов по популярности сервиса самозапретов на кредиты ...

Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета

УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ...

Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...

Число выданных кредитов «наличными» в Свердловской области за год сократилось на 22%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Средний Урал занял пятое место в рейтинге регионов по количеству выданных в августе ...