Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за три месяца его работы воспользовались 11,53 млн россиян, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Среди регионов больше всего самоограничений установили жители Москвы (1,13 млн), Московской области (778 тыс.), Санкт-Петербурга (353 тыс.), Башкортостана (395 тыс.). Средний Урал занимает пятое место по популярности данного сервиса.



В исследовании ОКБ также говорится, что россияне уже направили 504 тыс. заявлений на снятие самозапрета.





