Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...18.03.2025 Свердловчане подали почти 200 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 18.03.2025. В Свердловской области было подано 195,2 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...11.03.2025 Свердловчане подали 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 11.03.2025. В Свердловской области было подано 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...07.03.2025 Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его ...07.03.2025 Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...