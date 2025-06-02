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02.06.2025

Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за три месяца его работы воспользовались 11,53 млн россиян, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Среди регионов больше всего самоограничений установили жители Москвы (1,13 млн), Московской области (778 тыс.), Санкт-Петербурга (353 тыс.), Башкортостана (395 тыс.). Средний Урал занимает пятое место по популярности данного сервиса.

В исследовании ОКБ также говорится, что россияне уже направили 504 тыс. заявлений на снятие самозапрета.
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