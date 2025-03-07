Свердловчане подали 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

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Россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях

УрБК, Москва, 11.03.2025. Некоторые заемщики устанавливают самозапрет на кредиты, чтобы попытаться получить кредитные ...

Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его ...

Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета

УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ...

Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...