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Вчера, 14:50

Свердловчане подали 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 11.03.2025. В Свердловской области было подано 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые десять дней его работы воспользовались 5 млн россиян, говорится в материалах Минцифры РФ.

Среди регионов больше всего самоограничений установили жители Москвы (951 тыс.), Санкт-Петербурга (388 тыс.), Московской области (307 тыс.), и Краснодарского края (185 тыс.). Средний Урал занимает пятое место по популярности данного сервиса.

Ранее стало известно, что некоторые россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях.
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