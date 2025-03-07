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Вчера, 11:25

Россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях

УрБК, Москва, 11.03.2025. Некоторые заемщики устанавливают самозапрет на кредиты, чтобы попытаться получить кредитные средства и впоследствии отказаться от их возврата, ссылаясь на закон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу микрофинансовой компании «Займер».

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров сообщил, что некоторые россияне пытаются использовать эту возможность не для защиты от мошенников, а для получения денег без обязательства их возврата, что является злоупотреблением правами заемщика.

В МФК сообщили, что с 1 марта поступило до 200 подобных заявок. По их словам, мошеннические действия при оформлении таких займов исключены, так как все попытки злоумышленников блокируются специальными алгоритмами на этапе подачи заявки.

Роман Макаров также отметил, что эта ситуация была предсказуемой, и меры противодействия были предприняты заблаговременно: граждане, установившие самозапрет, автоматически получают отказ по заявке.

Ранее УрБК писал, что в свердловском регионе с момента запуска сервиса было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов.
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