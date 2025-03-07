Россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях

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В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его ...

Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты

УрБК, Москва, 20.09.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) высказалось в поддержку законопроекта о ...

SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...