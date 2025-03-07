Россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях

В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его ...07.03.2025 Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...03.03.2025 Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...20.09.2023 Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты
УрБК, Москва, 20.09.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) высказалось в поддержку законопроекта о ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...