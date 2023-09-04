Самозащита самоограничением

Почти треть опрошенных жителей Екатеринбурга хотели бы установить самозапрет на получение кредитов, если такой механизм появится. Примерно столько же не готово пойти на такой шаг. При этом разработка законопроекта уже ведется, и он получил одобрение правительства РФ. Главная причина нововведения — борьба с мошенниками, убеждающими своих жертв брать кредиты и переводить им средства.В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на получение кредитов. Еще 31% не готов отказаться от кредитования, а 40% не смогли однозначно ответить. Об этом говорится в исследовании SuperJob.С одобрением о законопроекте отозвались 77% респондентов. О намерении установить самозапрет мужчины говорили чаще женщин — 29% против 21%. Чем старше человек, тем выше вероятность, что он готов отказаться от займов: на самозапрет согласны 16% опрошенных в возрасте до 24 лет, а от 45 лет — 35%. Среди имеющих кредиты за ограничение высказались 24%, не имеющих их — 34%.Напомним, что законопроект о самозапрете на кредитование уже разрабатывается, а правительство РФ его одобрило. Нововведение должно дать физическим лицам возможность направлять через «Госуслуги» соответствующие заявления в квалифицированные бюро кредитных историй. Аналогичным образом можно будет запросить данные о наличии в кредитной истории подобных ограничений. Снять запрет можно будет через определенное время после так называемого периода охлаждения.Главная причина, по которой создается самозапрет, — защита граждан от мошенников. Если злоумышленники все-таки уговорят человека взять кредит, то в банке снимут ограничение только через какое-то время, например, спустя сутки (длительность периода охлаждения пока не названа). В этот период у гражданина есть возможность проанализировать ситуацию.«Сейчас мошенники полюбили схему, при которой при участии человека или даже без него оформляют на него кредиты. У нас много жалоб на эту тему. Если человек будет иметь возможность ввести самозапрет, выдать ему кредит будет нельзя. Если же человеку понадобится кредит, он сможет снять запрет, но мы предлагаем, чтобы снятие запрета работало с лагом, чтобы человек не поддался на уговоры мошенников, сразу не снял этот запрет, чтобы не смог себе навредить, дать ему время понять, что реально происходит», — объясняла необходимость нововведения председатель Банка России Эльвира Набиуллина.С тем, что эта новинка может помочь в борьбе с мошенниками, согласны и эксперты.«В последние моменты участились случаи мошенничества с кредитами. Людей уговаривают обратиться за кредитом, а потом перевести его. Человек не понимает, что происходит. А с запретом этого бы не было. Украли у пенсионера миллион рублей, и непонятно, кто будет его выплачивать», — отметил финансовый аналитик Григорий Вахитов.«Во многих случаях сегодня необходимо иметь такой механизм. Люди подвержены риску потери средств через доступ мошенников к их личным кабинетам посредством социальной инженерии. Есть категория лиц, которые достаточно хорошо ей поддаются. На них и оформляются кредиты. Поэтому для таких граждан возможность самозапрета — достаточно большой плюс», — считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.Управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына обратила внимание, что нововведение может защитить не только доверчивых граждан, но и тех, чьи данные или документы смогли похитить ранее.«До сих пор случаются ситуации, когда пожилые люди, следуя указаниям аферистов, оформляют кредиты в банках и переводят полученные средства на мошеннические счета. Наличие механизма самозапрета на кредиты поможет предотвратить такие случаи, а также обезопасить себя, например, при утере паспорта. Не придется беспокоиться о том, что мошенники воспользуются документом, чтобы оформить на вас микрозаем или кредитную карту», — указала она.В то же время Е. Болотин подчеркивает, что банкам подобное ограничение также будет выгодно.«Эти люди и так не хотят брать кредиты. От того, что будет меньше мошеннических действий, выиграют все. Мы же понимаем, что если человек брал заем под чужим влиянием, или это был вообще не он, то, как правило, кредит становится безвозвратным. Мошенников найти невозможно, они обычно находятся в другой стране. Здесь есть только пособники, которые выполняют какую-то второстепенную работу по выводу средств из России», — объяснил Е. Болотин.Детали законопроекта будут обсуждаться в Госдуме в осеннюю сессию. К дискуссии планируется подключить Минцифры и бюро кредитных историй.