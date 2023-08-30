УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:42

SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщается в исследовании SuperJob.

Не хочет отказываться от кредитования 31% респондентов, 40% не определились в этом вопросе. При этом 77% екатеринбуржцев одобряют законопроект о самозапрете на кредитование.

О готовности установить самозапрет мужчины говорили чаще женщин — 29% против 21%. Чем старше человек, тем выше вероятность, что он готов отказаться от займов: на самозапрет согласны 16% опрошенных в возрасте до 24 лет, а от 45 лет — 35%. Среди имеющих займы за ограничение высказались 24%, не имеющих их — 34%.

Напомним, что ранее правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...

30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...

03.10.2022 65% екатеринбуржцев поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. 65% опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживают проведение кредитной амнистии для ...

20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов ...

20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян
Архив новостей
Сентябрь 2023 (84)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18