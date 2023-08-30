SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

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УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. 65% опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживают проведение кредитной амнистии для ...

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УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу ...