SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...03.10.2022 65% екатеринбуржцев поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. 65% опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживают проведение кредитной амнистии для ...20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов
Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов ...20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов
УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу ...