Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

УрБК, Москва, 20.04.2023. В Государственную думу внесли законопроект, который дает возможность гражданам устанавливать ...

В Госдуму внесен законопроект о возможности устанавливать запрет на получение кредита

ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов в целях борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 14.06.2022. Банк России в целях борьбы с мошенниками предложил ввести механизм самоограничений на ...