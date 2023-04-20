Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...20.04.2023 В Госдуму внесен законопроект о возможности устанавливать запрет на получение кредита
УрБК, Москва, 20.04.2023. В Государственную думу внесли законопроект, который дает возможность гражданам устанавливать ...14.06.2022 ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов в целях борьбы с мошенниками
УрБК, Москва, 14.06.2022. Банк России в целях борьбы с мошенниками предложил ввести механизм самоограничений на ...10.05.2016 МФО могут запретить кредитовать физлиц
УрБК, Москва. 10.05.2016. Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает запрет ...13.03.2014 Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании сферы кредитных историй
УрБК, Москва, 13.03.2014. Госдума на пленарном заседании 12 марта приняла в первом чтении правительственный ...