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Вчера, 12:00

Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам возможность добровольно запретить выдачу себе кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Нововведение позволит физическим лицам устанавливать запрет на заключение договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что гражданам дадут право направлять через «Госуслуги» соответствующие заявления в квалифицированные бюро кредитных историй. Таким же способом можно будет запросить информацию о наличии в кредитной истории данных о таком ограничении. В заявлении потребуется указать данные СНИЛСа. Снять запрет можно будет через определенное время после так называемого периода охлаждения.
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