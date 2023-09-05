Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме

Почти треть екатеринбуржцев согласна установить самозапрет на получение кредитов ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...20.04.2023 В Госдуму внесен законопроект о возможности устанавливать запрет на получение кредита
УрБК, Москва, 20.04.2023. В Государственную думу внесли законопроект, который дает возможность гражданам устанавливать ...10.05.2016 МФО могут запретить кредитовать физлиц
УрБК, Москва. 10.05.2016. Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает запрет ...