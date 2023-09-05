Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме

УрБК, Москва, 11.10.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает гражданам возможность добровольно запретить выдачу себе кредитов. Авторы инициативы полагают, что это станет дополнительной мерой для защиты граждан от мошенников.



Нововведение позволит физическим лицам устанавливать запрет на заключение договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что гражданам дадут право направлять через «Госуслуги» соответствующие заявления в квалифицированные бюро кредитных историй.



«Основным инструментом для хищения средств остается использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение», — говорится в пояснительной записке.



Этим же способом можно будет запросить информацию о наличии в кредитной истории данных о таком ограничении. В заявлении потребуется указать данные СНИЛСа. Снять запрет можно будет через определенное время после так называемого периода охлаждения.