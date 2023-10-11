В России в 2024 году будет подписан закон о запрете выдачи кредита без ИНН

Материалы по теме

Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме

УрБК, Москва, 11.10.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает гражданам возможность добровольно ...

Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты

В конце августа стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о самозапрете на кредиты. Сейчас его ...

Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...

Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...

Российские БКИ получат данные о доходах заемщиков

УрБК, Москва, 12.09.2019. Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой ...