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Вчера, 14:24

В России в 2024 году будет подписан закон о запрете выдачи кредита без ИНН

УрБК, Москва, 25.12.2023. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что в рамках закона о самозапрете на предоставление займов с 2025 года будет введена новая норма, согласно которой для получения кредитов в банках потребуется предоставить ИНН. Об этом пишут «Известия».

ИНН потребуется для того, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов на кредиты.

«Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту. Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро. Законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем, а с 2025 года он начнет действовать», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Самозапрет может быть отозван, но для этого потребуется некоторое время. Этот временной люфт осложнит и «работу» мошенников, которые сегодня находят способы убедить доверчивых граждан оформить многомилионные кредиты.

Напомним, что нововведение позволит физическим лицам устанавливать запрет на заключение договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что гражданам дадут право направлять через «Госуслуги» соответствующие заявления в квалифицированные бюро кредитных историй.
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