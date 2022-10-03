Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты

В конце августа стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о самозапрете на кредиты. Сейчас его должна рассмотреть Госдума. Согласно инициативе, россияне смогут устанавливать запрет на заключение с ними договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). На ипотеку или автокредит добровольный самозапрет действовать не будет. Законопроект, по мнению его авторов, убережет россиян от мошенников, которые пользуются дистанционным оформлением займов и могут оформить на человека кредит без его ведома.
Предполагается, что для установления запрета необходимо подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). В этом случае при оформлении сделки банки и микрофинансовые организации будут проверять не только соответствие документов, но и наличие запрета.
По нашей оценке, внедрение такого механизма будет полезным в первую очередь для защиты пенсионеров и граждан с невысоким уровнем финансовой грамотности. Согласно статистике, именно они чаще других становятся жертвами мошенничества, особенно связанного с социальной инженерией.
До сих пор случаются ситуации, когда пожилые люди, следуя указаниям аферистов, оформляют кредиты в банках и переводят полученные средства на мошеннические счета. Наличие механизма самозапрета на кредиты поможет предотвратить такие случаи, а также обезопасить себя, например, при утере паспорта. Не придется беспокоиться о том, что мошенники воспользуются документом, чтобы оформить на вас микрозаем или кредитную карту.
Добавим, что в УБРиР с февраля 2023 года действует запрет на онлайн-кредитование (согласно требованиям ЦБ РФ по защите информации при осуществлении онлайн-операций). Клиенты могут обратиться в банк и установить ограничения на операции, осуществляемые через интернет-банк или мобильную версию, в том числе на операции кредитования. Если мошенник получает доступ к телефону клиента и паролю от интернет-банка или мобильного приложения, данный механизм ограничений защитит клиента от нежелательных операций.
Тем не менее мы наблюдаем незначительный спрос на эту услугу. За период с февраля по август текущего года обратились меньше 150 клиентов. Важно отметить, что механизм выдачи кредитов через интернет сегодня обладает хорошей системой защиты.Любовь Торопицына, управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР