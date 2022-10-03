Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты

Любовь Торопицына, управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР



Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

В конце августа стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о самозапрете на кредиты. Сейчас его должна рассмотреть Госдума. Согласно инициативе, россияне смогут устанавливать запрет на заключение с ними договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). На ипотеку или автокредит добровольный самозапрет действовать не будет. Законопроект, по мнению его авторов, убережет россиян от мошенников, которые пользуются дистанционным оформлением займов и могут оформить на человека кредит без его ведома.Предполагается, что для установления запрета необходимо подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). В этом случае при оформлении сделки банки и микрофинансовые организации будут проверять не только соответствие документов, но и наличие запрета.По нашей оценке, внедрение такого механизма будет полезным в первую очередь для защиты пенсионеров и граждан с невысоким уровнем финансовой грамотности. Согласно статистике, именно они чаще других становятся жертвами мошенничества, особенно связанного с социальной инженерией.До сих пор случаются ситуации, когда пожилые люди, следуя указаниям аферистов, оформляют кредиты в банках и переводят полученные средства на мошеннические счета. Наличие механизма самозапрета на кредиты поможет предотвратить такие случаи, а также обезопасить себя, например, при утере паспорта. Не придется беспокоиться о том, что мошенники воспользуются документом, чтобы оформить на вас микрозаем или кредитную карту.Добавим, что в УБРиР с февраля 2023 года действует запрет на онлайн-кредитование (согласно требованиям ЦБ РФ по защите информации при осуществлении онлайн-операций). Клиенты могут обратиться в банк и установить ограничения на операции, осуществляемые через интернет-банк или мобильную версию, в том числе на операции кредитования. Если мошенник получает доступ к телефону клиента и паролю от интернет-банка или мобильного приложения, данный механизм ограничений защитит клиента от нежелательных операций.Тем не менее мы наблюдаем незначительный спрос на эту услугу. За период с февраля по август текущего года обратились меньше 150 клиентов. Важно отметить, что механизм выдачи кредитов через интернет сегодня обладает хорошей системой защиты.