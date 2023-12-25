Российские банки не хотят участвовать в процедуре самозапрета граждан на кредитование

УрБК, Москва, 25.12.2023. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что в рамках закона о ...11.10.2023 Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме
УрБК, Москва, 11.10.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает гражданам возможность добровольно ...05.09.2023 Самозащита самоограничением
Почти треть екатеринбуржцев согласна установить самозапрет на получение кредитов ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...