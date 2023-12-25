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Вчера, 12:23

Российские банки не хотят участвовать в процедуре самозапрета граждан на кредитование

УрБК, Москва, 02.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к депутатам Госдумы с просьбой исключить из поправки к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» (документ в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме) возможность для граждан подавать заявления на самозапрет кредитования через банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что законопроект о самозапрете должен дать физическим лицам возможность направлять через «Госуслуги» соответствующие заявления, чтобы защититься от мошенников, которые могут обманом заставить жертву взять кредит. Снять запрет можно будет через определенное время после так называемого периода охлаждения. В авторской колонке УрБК управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына подробно рассказала о данной инициативе. Добавим, что около 30% опрошенных екатеринбуржцев заявили, что воспользовались бы такой мерой защиты.

Предполагалось, что подавать подобные заявления можно будет на портале «Госуслуги», в МФЦ, а также в банках и МФО, однако финансовые организации от этого самоустранились.

«Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности для граждан подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО», — пишет издание, добавив, что банкиры опасаются увеличения своих затрат на развитие соответствующей инфраструктуры и рисков злоупотреблений со стороны своих сотрудников.
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