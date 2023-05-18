Любовь Торопицына о росте потребительского кредитования

В Свердловской области по итогам апреля средний размер потребительского кредита вырос на 1,5% относительно марта: с 309 тыс. 997 руб. до 314 тыс. 670 руб. По этому показателю регион занимает 14-е место в стране, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Отметим, что по России также наблюдается увеличение средней суммы займа: с 315,1 тыс. руб. в марте до 328,5 тыс. руб. в апреле. По сравнению с апрелем 2022 года рост составил 102,5% (было 171,1 тыс. руб.). Это связано с сильным падением показателя в марте-апреле прошлого года, которое возникло из-за шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкции.



После небольшого снижения средней суммы потребительского кредита в январе далее этот показатель значительно вырос, добравшись до рекордных значений. Банки готовы продолжать работать с клиентами, которым нужны займы.



По итогам апреля в сравнении с мартом средний чек потребительского кредита в УБРиР тоже вырос. И это неудивительно, поскольку мы видим тренд на повышение среднего размера займа еще с мая прошлого года. К сегодняшнему дню рост составил примерно 10%. Такая тенденция обусловлена двумя основными факторами: увеличением потребности клиентов в заемных средствах и ростом цен на товары и услуги. Как правило, люди обращаются к кредитам для того, чтобы рефинансировать уже имеющиеся займы, купить или отремонтировать недвижимость или автомобиль.



Ранее у населения присутствовал, а у кого-то сохраняется до сих пор психологический фактор: в условиях неопределенности мало кто готов решиться на серьезную покупку, в том числе с привлечением кредитных средств. Но со временем люди успокаиваются. Вдобавок потребность в дополнительных средствах может оказаться сильнее, чем страх перед крупными тратами или новыми финансовыми обязательствами.



В некоторых случаях люди даже почувствовали некую уверенность в финансах. Если год назад многие не понимали, что будет дальше с их работой, то теперь возможность хотя бы оценить свою краткосрочную перспективу у людей появилась. Поэтому они могут относительно трезво оценить свою кредитоспособность.



Ранее НБКИ сообщало о том, что средний срок потребительского кредита тоже вырос. Это в первую очередь объясняется тем, что заемщики хотят снизить ежемесячный платеж и, соответственно, финансовую нагрузку. Пусть даже и ценой более продолжительных кредитных обязательств.



Рост сроков вследствие увеличения среднего чека видится логичным. Но на деле эти два процесса не настолько сильно связаны друг с другом, как может показаться. Корреляция присутствует, но тенденция к увеличению длительности потребительских кредитов наблюдалась и раньше.



Мы же стремимся обеспечить для наших клиентов удобство и простоту при оформлении кредитов.



Любовь Торопицына, управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР