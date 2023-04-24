Средняя сума потребительского кредита в Челябинской области выросла до 286 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 18.05.2023. Средний размер потребительского кредита в Челябинской области вырос с 275 тыс. 418 руб. в марте до 286 тыс. 54 руб. в апреле. По сумме займа Южный Урал занимает 24-е место среди российских регионов, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В то же время по стране показатель вырос на 4,3%: с 315,1 тыс. руб. до 328,5 тыс. руб. Средний чек потребительского кредита незначительно падал в январе, а затем рос следующие три месяца.
«Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Добавим, что средний размер займа по сравнению с апрелем 2022 года вырос на 102,5% — тогда он составлял 171,1 тыс. руб. Это связано с падением показателя в марте-апреле прошлого года, ставшего шоковой реакцией рынка розничного кредитования на санкционное давление.
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