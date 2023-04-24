В Свердловской области средний размер потребительского кредита вырос на 1,5%

В Свердловской области по итогам апреля средний размер потребительского кредита вырос на 1,5% относительно марта: с 309 тыс. 997 руб. до 314 тыс. 670 руб. По этому показателю регион занимает 14-е место в стране, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Отметим, что в среднем по России также наблюдается рост средней суммы займа: с 315,1 тыс. руб. в марте до 328,5 тыс. руб. в апреле. По сравнению с апрелем 2022 года рост составил 102,5% (было 171,1 тыс. руб.). Это связано с сильным падением показателя в марте-апреле прошлого года, которое возникло из-за шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкции.



«После небольшого снижения среднего чека потребительского кредита в январе в следующие три месяца данный показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.