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24.04.2023

На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц вырос на 10,5%

УрБК, Челябинск, 24.04.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Челябинской области составил 284 тыс. 094 руб., что на 10,5% больше показателя предыдущего месяца этого года (257 тыс. 018 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 23-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте в списке по размеру выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (552,5 тыс. руб.), на втором — Московская область (447,3 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (395,3 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (392,7 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Нижегородская область (350,5 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер выданных в марте потребительских кредитов составил 323,3 тыс. руб., что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (296,9 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после снижения среднего чека потребкредита в январе в следующие два месяца этот показатель показал значительный рост. Причиной этого он называет то, что, несмотря на консервативную кредитную политику банков, «качественным» заемщикам они готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком.

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