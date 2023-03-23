На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте выросло на четверть

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинской области в марте 2023 года выдали 30 тыс. 235 потребительских кредитов. Это на 25,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (24 тыс. 161 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (65,7 тыс. ед.), на втором — Московская область (56,6 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (40,9 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (40 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Татарстан (35,8 тыс. ед.).
В целом по стране в марте было выдано 1,09 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель вырос на 22,4% (в феврале — 0,89 млн ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в марте выдача потребкредитов в стране существенно выросла после трех месяцев непрерывного сокращения. В то же время он отмечает, что компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось: выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года.
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