Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале потребкредитов

УрБК, Челябинск, 23.03.2023. В Челябинской области в феврале 2023 года выдали 22 тыс. 984 потребительских кредита. Это на 6,3% меньше уровня предыдущего месяца этого года (24 тыс. 533 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (51,6 тыс. ед.), на втором — Московская область (45,2 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (33,2 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (32,4 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (28,8 тыс. ед.).



В целом по стране в феврале было выдано 0,88 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 4,1% (в январе — 0,92 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдача потребкредитов сокращается третий месяц подряд. По его словам, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства.