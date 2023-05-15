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15.05.2023

На Южном Урале число выданных потребкредитов в апреле снизилось на 3,1%

УрБК, Челябинск, 15.05.2023. В Челябинской области в апреле 2023 года выдали 29 тыс. 692 потребительских кредита. Это на 3,1% меньше уровня предыдущего месяца этого года (30 тыс. 629 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (64,5 тыс. ед.), на втором — Московская область (55,2 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (40,6 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (38,4 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Татарстан (35,1 тыс. ед.).

В целом по стране в апреле этого года было выдано 1,07 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 2,4% (в марте 2023 года — 1,1 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на незначительное снижение выдачи потребкредитов в апреле, ситуация в этом сегменте розничного кредитования остается достаточно стабильной.

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