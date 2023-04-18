На Южном Урале число выданных потребкредитов за год выросло на 2,3%

УрБК, Челябинск, 27.04.2023. В Челябинской области в I квартале 2023 года выдали 79 тыс. 594 потребительских кредита. Это на 2,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (77 тыс. 789 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (170,7 тыс. ед.), на втором — Московская область (148,6 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (110,7 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (105,3 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (95,4 тыс. ед.).



В целом по стране в январе-марте этого года было выдано 2,9 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За год этот показатель снизился на 0,6% (в I квартале 2022 года — 2,92 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в марте 2023 года фиксировалось серьезное оживление на рынке потребкредитования. Он отмечает, что в первую очередь это объясняется возросшей активностью со стороны граждан. Также банки, в целом не отказываясь от консервативной кредитной политики, постепенно ослабляют свои требования к заемщикам.