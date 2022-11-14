Число выданных на Южном Урале потребкредитов за год снизилось на 27,2%

УрБК, Челябинск, 27.02.2023. В Челябинской области в 2022 году выдали 343,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,2% меньше уровня предыдущего года (471,2 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (715,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (608,4 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (476,4 тыс. ед.), на четвертом — Башкортостан (461,7 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (439,7 тыс. ед.).
В целом по стране в 2022 году было выдано 12,53 млн кредитов на покупку потребительских товаров. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 27,1% (в 2021 году — 17,18 млн ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. Он считает, что в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов.
УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года выдали 28 тыс. 135 потребительских кредитов. Это ...13.09.2022 На Южном Урале в августе выдали 30,2 тыс. потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 30 тыс. 248 потребительских кредитов. ...16.08.2022 На Южном Урале число выданных в июле потребкредитов выросло почти на 10%
УрБК, Челябинск, 16.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года выдали 27 тыс. 777 потребительских кредитов. Это на ...16.06.2022 На Южном Урале в мае выдали 20,7 тыс. потребкредитов
УрБК, Челябинск, 16.06.2022. В Челябинской области в мае 2022 года выдали 20 тыс. 669 потребительских кредитов. Это на ...19.04.2022 На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте снизилось на 61,8%
УрБК, Челябинск, 19.04.2022. В Челябинской области в марте 2022 года выдали 11 тыс. 673 потребительских кредита. Это на ...