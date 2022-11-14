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Вчера, 18:01

Число выданных на Южном Урале потребкредитов за год снизилось на 27,2%

УрБК, Челябинск, 27.02.2023. В Челябинской области в 2022 году выдали 343,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,2% меньше уровня предыдущего года (471,2 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (715,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (608,4 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (476,4 тыс. ед.), на четвертом — Башкортостан (461,7 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (439,7 тыс. ед.).

В целом по стране в 2022 году было выдано 12,53 млн кредитов на покупку потребительских товаров. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 27,1% (в 2021 году — 17,18 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. Он считает, что в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов.

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