В Свердловской области в 2022 году выдали 404,2 тыс. потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области в 2022 году выдали 404,2 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,5% меньше уровня предыдущего года (557,5 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (715,3 тыс. ед.), Московская область (608,4 тыс. ед.), Краснодарский край (476,4 тыс. ед.), Башкортостан (461,7 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (439,7 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год снизилась выдача потребкредитов в Самарской области (на 28,4%), Ставропольском крае (на 28,2%), Волгоградской области (на 27,9%), Приморском крае (на 27,8%) и Нижегородской области (на 27,6%).



В целом по стране в 2022 году было выдано 12,53 млн кредитов на покупку потребительских товаров. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 27,1% (в 2021 году — 17,18 млн ед.).