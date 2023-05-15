Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года выдали 34 тыс. 875 потребительских кредитов. Это на 3,7% меньше уровня предыдущего месяца этого года (36 тыс. 224 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (64,5 тыс. ед.), Московская область (55,2 тыс. ед.), Краснодарский край (40,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (38,4 тыс. ед.) и Татарстан (35,1 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизилась выдача потребкредитов в Волгоградской (на 5,3%), Нижегородской (на 5,2%), Тульской (на 5,1%), Самарской (на 4,5%) и Саратовской (на 4%) областях.



В целом по стране в апреле этого года было выдано 1,07 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 2,4% (в марте 2023 года — 1,1 млн ед.).