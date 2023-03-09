Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,4%

В Свердловской области в феврале 2023 года выдали 28 тыс. 286 потребительских кредитов. Это на 3,4% меньше уровня предыдущего месяца этого года (29 тыс. 296 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (51,6 тыс. ед.), Московская область (45,2 тыс. ед.), Краснодарский край (33,2 тыс. ед.), Санкт-Петербург (32,4 тыс. ед.) и Татарстан (28,8 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизилась выдача потребкредитов в Ставропольском крае (на 11,1%), Волгоградской области (на 9,1%), Краснодарском крае (на 8,2%), Воронежской (на 8,1%) и Тульской (на 7,3%) областях.



В целом по стране в феврале было выдано 0,88 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 4,1% (в январе — 0,92 млн ед.).