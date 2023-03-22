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Вчера, 15:02

Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%

В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. Это на 18,2% больше уровня предыдущего месяца этого года (29 тыс. 473 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (65,7 тыс. ед.), Московская область (56,6 тыс. ед.), Краснодарский край (40,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (40 тыс. ед.) и Татарстан (35,8 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выросла выдача потребкредитов в Волгоградской (на 28,4%) и Самарской (на 26,3%) областях, Москве (на 25,9%), Ростовской (на 25,2%) и Челябинской (на 25,1%) областях.

В целом по стране в марте было выдано 1,09 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель вырос на 22,4% (в феврале — 0,89 млн ед.).

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