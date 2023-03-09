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Вчера, 10:03

На Южном Урале число выданных потребкредитов в январе снизилось на 31,8%

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. В Челябинской области в январе 2023 года выдали 24 тыс. 067 потребительских кредитов. Это на 31,8% меньше уровня декабря предыдущего года (35 тыс. 268 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (52,1 тыс. ед.), на втором — Московская область (45,7 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (35,5 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (33,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Татарстан (30,3 тыс. ед.).

В целом по стране в январе было выдано 0,91 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 29,9% (в декабре 2022 года — 1,3 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение числа выданных потребкредитов в январе по сравнению с декабрем можно связать с сезонным фактором. По его словам, из-за новогодних праздников декабрь считается «высоким сезоном» в розничном кредитовании, в этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. В то же время он отмечает, что выдача потребкредитов сокращается второй месяц подряд.

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