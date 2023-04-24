Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в марте потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области составил 341 тыс. 259 руб., что на 5,9% больше показателя предыдущего месяца этого года (322 тыс. 269 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах в списке по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (552,5 тыс. руб.), Московская область (447,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (395,3 тыс. руб.), ХМАО (392,7 тыс. руб.) и Нижегородская область (350,5 тыс. руб.).
Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц средний размер выданных потребкредитов вырос в Нижегородской (на 37,6%), Оренбургской (на 20,1%) и Саратовской (на 14,2%) областях, а также в Татарстане (на 12,7%) и Московской области (на 12,2%).
В целом по стране средний размер выданных в марте потребительских кредитов составил 323,3 тыс. руб., что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (296,9 тыс. руб.).
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