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Вчера, 17:55

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов

Средний размер выданных в январе потребительских кредитов в Свердловской области составил 256 тыс. 304 руб., что на 1% больше показателя декабря предыдущего года (253 тыс. 671 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (477 тыс. руб.), на втором — Московская область (360,3 тыс. руб.), на третьем — ХМАО (330,4 тыс. руб.), на четвертом — Санкт-Петербург (320 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (276,8 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц средний размер выданных потребкредитов снизился в Тульской (на 14,2%), Саратовской (на 13%) и Самарской (на 10,3%) областях, а также в Москве (на 9,9%) и Санкт-Петербурге (на 9,5%).

В целом по стране средний размер выданных в январе потребительских кредитов составил 254,8 тыс. руб., что на 3,8% меньше по сравнению с декабрем 2022 года (265 тыс. руб.).

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