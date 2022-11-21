Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов за месяц снизился на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.03.2023. Средний размер выданных в январе потребительских кредитов в Челябинской области составил 222 тыс. 219 руб., что на 1,8% меньше показателя декабря предыдущего года (226 тыс. 286 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 22-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (477 тыс. руб.), Московская область (360,3 тыс. руб.), ХМАО (330,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (320 тыс. руб.) и Ленинградская область (276,8 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в январе потребительских кредитов составил 254,8 тыс. руб., что на 3,8% меньше по сравнению с декабрем 2022 года (265 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства как количественно, так и в объемах.