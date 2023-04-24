Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средний размер выданных в марте потребительских кредитов в Свердловской области ...23.03.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области ...13.03.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов
Средний размер выданных в январе потребительских кредитов в Свердловской области составил 256 тыс. 304 руб., что на 1% ...13.03.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Средний размер выданных в январе потребительских кредитов в Свердловской области ...21.11.2022 Средний размер выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизился более чем на четверть
Средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 240 тыс. 355 руб., ...