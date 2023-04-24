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Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Свердловской области составил 175,2 тыс. руб., что на 2,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (180,2 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах в списке по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (281,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (239,1 тыс. руб.), Московская область (222,5 тыс. руб.), ХМАО (216,5 тыс. руб.) и Татарстан (193,3 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц средний размер выданных потребкредитов снизился в Москве (на 10,6%), Краснодарском крае (на 8,1%), Воронежской (на 7,9%), Омской (на 6,4%) и Ростовской (на 6,1%) областях.

В целом по стране средний размер выданных в мае потребительских кредитов составил 170,2 тыс. руб., что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (176,2 тыс. руб.).
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