На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%

УрБК, Челябинск, 24.04.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Челябинской области составил ...23.03.2023 Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов в феврале составил 248 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Челябинской области составил ...23.03.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области ...13.03.2023 Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов за месяц снизился на 1,8%
УрБК, Челябинск, 13.03.2023. Средний размер выданных в январе потребительских кредитов в Челябинской области составил ...21.11.2022 Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов в октябре составил 192 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.11.2022. Средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области ...