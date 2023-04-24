На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%

УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Челябинской области составил 165,9 тыс. руб., что на 3,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (171,5 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 11-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 списка по среднему размеру выданных за указанный период потребкредитов вошли Москва (281,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (239,1 тыс. руб.), Московская область (222,5 тыс. руб.), ХМАО (216,5 тыс. руб.) и Татарстан (193,3 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в мае потребительских кредитов составил 170,2 тыс. руб., что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (176,2 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение среднего размера потребкредита является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.