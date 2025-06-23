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Вчера, 12:45

В Свердловской области снизился размер потребкредитов

В Свердловской области снизился размер потребкредитовСредний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 149 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики связывают это с ужесточением требований к заемщикам на фоне жесткой монетарной политики, ростом доли «просрочки» и другими неблагоприятными факторами.

Добавим, средний размер кредита снизился не только на Среднем Урале, но и в других регионах РФ. В целом по стране показатель уменьшился на 9,4% по сравнению с апрелем, а к аналогичному месяцу прошлого года — на 15%, и составил 162,2 тыс. руб.

«После трех месяцев восстановительного роста, в мае динамика среднего размера потребительского кредита вернулась к снижению. Напомним, что до февраля 2025 года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что наибольший средний размер кредита (среди топ-30 регионов по выдаче) зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (277 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно). Наименьший — в Алтайском крае (126 тыс. руб.).

Наиболее серьезное изменение среднего размера потребкредита отмечается в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО). Снижение в этом регионе составило 32,3%. Увеличение показателя зарегистрировано только в Республике Саха (Якутия) — на 5,4%.

Снижение размера потребкредита, по мнению экспертов, неоднозначно влияет на экономику РФ. Так, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что, с одной стороны, это снижает риски для банков и заемщиков, а с другой — негативно влияет на розничный рынок.

«Тенденция к сокращению среднего «чека» потребкредита сложилась еще во втором полугодии 2024 года в связи с ужесточением требований банков к заемщикам. Но если в прошлом году банки одобряли около четверти поданных заявок, то к апрелю 2025-го доля одобренных заявок сократилась почти до 20%. Банки ужесточили требования к заемщикам по разным причинам — в связи с ростом доли «просрочки», показателя долговой нагрузки, который у части россиян уже выше 50%, а также в связи с тем, что многие заемщики не могут официально подтвердить доход на Госуслугах. В начале 2025 года средний потребительский кредит начал немного расти, но оказался недолгим и общей тенденции пока не смог переломить. По всей видимости, такие колебания могли быть связаны с тем, что многие банки начали выдавать потребительские ссуды под залог недвижимости или автомобиля», — отмечает Н. Мильчакова.

По ее словам, не всех заемщиков устраивают такие условия, и, скорее всего, интерес к подобным предложениям у населения быстро упал.

«Изменение объемов займов повлияло на динамику розничных продаж. Согласно данным Росстата, их рост в первом квартале 2025 года замедлился до 3% в годовом выражении. Таким образом, с одной стороны, снижение размера потребкредита защищает и банки от потерь, и заемщика от попадания в долговую яму, но, с другой стороны, без возможности взять недорогой заем население сокращает потребление, что невыгодно и розничной торговле, и экономике страны в целом», — добавляет Н. Мильчакова.

Ранее стало известно, что объем выданных на Среднем Урале потребительских кредитов в мае 2025 года сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период банки выдали жителям кредиты на 7 млрд руб.
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