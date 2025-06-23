В Свердловской области снизился размер потребкредитов

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Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 12,4% по сравнению с ...

Средний размер потребкредита в Свердловской области снизился до 149 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...

В Свердловской области средний размер потребкредита вырос до 153 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в марте 2025 года вырос ...

В Свердловской области средний размер потребкредита в декабре снизился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в декабре прошедшего ...

В Свердловской области средний размер потребкредита в декабре снизился на 14%

В Свердловской области средний размер потребительского кредита в декабре прошедшего года уменьшился на 14% по сравнению ...