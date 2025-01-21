Объем выданных потребкредитов в Свердловской области за год сократился на 63%

Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по сравнению с предыдущим кварталом. ...21.01.2025 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по ...17.09.2024 Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 9,6%
Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области составил 17 млрд руб., что на 9,6% меньше ...03.11.2022 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов за год снизился почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов ...26.10.2022 Объем выданных в Свердловской области потребкредитов за год снизился почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. В Свердловской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил ...