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Объем выданных потребкредитов в Свердловской области за год сократился на 63%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в мае 2025 года сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период банки выдали кредиты на 7 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял шестое место в рейтинге среди 30 регионов РФ, уступив только Москве (25,4 млрд руб.), Московской области (17,5 млрд руб.), Санкт-Петербургу (10 млрд руб.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (9,1 млрд руб.) и Краснодарскому краю (8,8 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в мае 2025 года составил 213,8 млрд руб. Это на 62,6% меньше, чем в мае прошлого года (571,2 млрд руб.).

Аналитики связывают снижение рынка с резким ростом ставок и ужесточением макропруденциальных лимитов.
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