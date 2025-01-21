Объем выданных потребкредитов в Свердловской области за год сократился на 63%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в мае 2025 года сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период банки выдали кредиты на 7 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял шестое место в рейтинге среди 30 регионов РФ, уступив только Москве (25,4 млрд руб.), Московской области (17,5 млрд руб.), Санкт-Петербургу (10 млрд руб.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (9,1 млрд руб.) и Краснодарскому краю (8,8 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в мае 2025 года составил 213,8 млрд руб. Это на 62,6% меньше, чем в мае прошлого года (571,2 млрд руб.).



Аналитики связывают снижение рынка с резким ростом ставок и ужесточением макропруденциальных лимитов.