Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов ...26.10.2022 На Южном Урале объем выданных в III квартале потребкредитов составил 20 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 26.10.2022. В Челябинской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил 20 ...26.10.2022 Объем выданных в Свердловской области потребкредитов за год снизился почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. В Свердловской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил ...06.06.2022 Объем выданных потребкредитов на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 46,6%
Объем выданных в январе-апреле 2022 года потребкредитов в Свердловской области составил 25,2 млрд руб., что на 46,6% ...06.06.2022 Объем выданных потребкредитов на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 46,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Объем выданных в январе-апреле 2022 года потребкредитов в Свердловской области составил ...