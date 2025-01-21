Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по сравнению с предыдущим кварталом. За отчетный период банки выдали кредиты на 27,8 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял четвертое место в рейтинге среди 30 регионов РФ, уступив Москве (71 млрд руб.), Московской области (46,8 млрд руб.) и Краснодарскому краю (31,1 млрд руб.).



По данным исследования НБКИ, самая слабая динамика была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также в Пермском крае (-54,2%).



В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в IV квартале прошлого года составил 0,79 трлн руб. Это на 51,4% меньше, чем в предыдущем квартале (в III квартале 2024 года — 1,63 трлн руб.).