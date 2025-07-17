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Число выданных в Свердловской области потребкредитов во II квартале выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Количество выданных в Свердловской области потребительских кредитов во II квартале 2025 года выросло на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 139,1 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Средний Урал занял пятое место в рейтинге среди 20 регионов, уступив только Москве (270,2 тыс. единиц), Московской области (234,1 тыс. единиц), Краснодарскому краю (160,8 тыс. единиц), а также Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (140,3 тыс. единиц).

В целом по стране за апрель-июнь текущего года было выдано 3,92 млн потребкредитов. По сравнению с прошлым кварталом показатель вырос на 3,1% (в январе-мае 2025 года — 3,8 млн единиц).

«Количество потребкредитов, выданных во II квартале текущего года, существенно меньше (в два с лишним раза) их выдачи за аналогичный период прошлого года», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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