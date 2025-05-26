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Число выданных в Свердловской области потребкредитов в июне выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Количество выданных в Свердловской области потребительских кредитов в мае выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 49,2 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял четвертое место в рейтинге среди 30 российских регионов, уступив только Москве (93,3 тыс. единиц), Московской области (82,2 тыс. единиц), а также Краснодарскому краю (56,4 тыс. единиц).

В целом по стране в июне текущего года было выдано 1,38 млн потребкредитов. По сравнению с прошлым месяцем показатель уменьшился на 4,3% (в мае 2025 года — 1,32 млн единиц).

«С конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2-1,4 млн единиц в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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