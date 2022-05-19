Готовность занимать

В Свердловской области и в среднем по России выросла выдача кредитных карт. Показатели за январь-апрель превышают результаты аналогичных периодов 2021 и 2022 годов. Эксперты считают рост незначительным и в основном обоснованным эффектом низкой базы и готовностью населения пользоваться таким кредитным продуктом. Банки продолжают выдавать кредитки, но это не ключевая задача.



За январь-апрель в Свердловской области было выдано 138,4 тыс. кредитных карт. Это на 7,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 128,9 тыс. Это соответствует общероссийской тенденции. Если в январе-апреле 2022 года было выдано 3,87 млн карт, то сейчас — 4,16 млн штук (разница — 7,5%). По сравнению с 2021 годом рост составил 6,5%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Число новых выданных кредитных карт несколько выросло не только по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но и с предшествующим 2021 годом. Однако этот рост вряд ли можно назвать существенным. Скорее, можно говорить о том, что, в целом, выдача кредитных карт в начале 2021-2023 годов находилась приблизительно на одном уровне, несмотря на влияние на рынок розничного кредитования со стороны внешних факторов. При этом рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Финансовый аналитик Виталий Калугин указал на то, что наличие кредитной карты не равнозначно тому, что владелец будет пользоваться заемными средствами. Кто-то обращается с кредитками как с дебетовыми картами.



«Взять кредитную карту — это не значит потратить по ней что-то. Сама по себе выдача кредитной карты на расходы не подталкивает и не подразумевает, что человек обязательно будет брать какие-то кредиты, вроде овердрафтов. Возможно, свою роль сыграла несколько агрессивная реклама некоторых крупных банков, которые проталкивают кредитные карты с повышенным периодом, например. Соответственно, тут надо смотреть не только на динамику выдачи, но и на динамику использования. Хотя, скорее всего, обращаться к займам многие будут: взять дополнительные 100-200 тыс. руб., хоть и отдать их потом, — это соблазнительно», — объяснил В. Калугин УрБК.



Также аналитик предполагает, что банки начали считать клиентов более кредитоспособными, поэтому и стали охотнее выдавать займы. Поскольку для одобрения выдачи проводится кредитный скоринг, финансовая организация понимает, насколько это «качественный заемщик». Но с этим не совсем согласен А. Волков.



«Важно отметить, что в целом, в последнее время банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики и предпочитают предоставлять кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга», — отметил он.



Тем не менее В. Калугин уточнил, что кредитки — это не ключевой продукт для банков.



«Кредитные карты — это высокодоходная вещь, особенно когда ее просрочат и начинают «капать» от 24% годовых. Но все-таки большинство людей мне видятся достаточно дисциплинированными и способными успеть погасить все долги. Поэтому для меня это ощущается как разновидность потребительского кредита. Просто выдать кредитную карту проще, чем изучить заявку на выдачу обычного необеспеченного кредита. Думаю, что банки больше ориентируются на классические кредиты: ипотеку, автокредиты, потребительские кредиты», — считает эксперт.



Добавим, что Свердловская область занимает шестое место по выдаче кредитных карт среди российских регионов. Она уступает лишь Башкортостану (147,5 тыс. штук), Краснодарскому краю (154,8 тыс. штук), Санкт-Петербургу (160 тыс. штук), Московской области (225 тыс. штук), Москве (306,6 тыс. штук). Такое высокое место объясняется численностью населения Среднего Урала. Также уточним, что значительная выдача кредитных карт не означает, что в Свердловской области высокий уровень закредитованности населения. Об этом нужно судить по объему кредитов относительно числа жителей региона.