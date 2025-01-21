УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
21.01.2025

Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%

Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по сравнению с предыдущим кварталом. За отчетный период банки выдали кредиты на 27,8 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял четвертое место в рейтинге среди 30 регионов РФ, уступив Москве (71 млрд руб.), Московской области (46,8 млрд руб.) и Краснодарскому краю (31,1 млрд руб.).

По данным исследования НБКИ, самая слабая динамика была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также в Пермском крае (-54,2%).

В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в IV квартале прошлого года составил 0,79 трлн руб. Это на 51,4% меньше, чем в предыдущем квартале (в III квартале 2024 года — 1,63 трлн руб.).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
21.01.2025 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по ...

03.11.2022 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов за год снизился почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов ...

26.10.2022 Объем выданных в Свердловской области потребкредитов за год снизился почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. В Свердловской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил ...

06.06.2022 Объем выданных потребкредитов на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 46,6%

Объем выданных в январе-апреле 2022 года потребкредитов в Свердловской области составил 25,2 млрд руб., что на 46,6% ...

06.06.2022 Объем выданных потребкредитов на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 46,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Объем выданных в январе-апреле 2022 года потребкредитов в Свердловской области составил ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18