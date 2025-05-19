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Средний размер потребкредита в Свердловской области снизился до 149 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 149 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал расположился на 15 строчке рейтинга топ-30 РФ по размеру выданных потребкредитов. В лидерах — Москва (277 тыс. руб.), Санкт-Петербург (250 тыс. руб.), Московская область (221 тыс. руб.), Республика Татарстан (196 тыс. руб.), а также Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (189 тыс. руб.).

Согласно данным кредиторов НБКИ, в целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов в мае составил 162,2 тыс. руб. Это на 9,4% меньше, чем месяцем ранее (в апреле 2025 года — 179 тыс. руб.).

«После трех месяцев восстановительного роста, в мае динамика среднего размера потребительского кредита вернулась к снижению», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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