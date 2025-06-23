Средний размер потребкредита в Свердловской области вырос до 175 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в июле 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 175,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал расположился на 8 строчке рейтинга топ-20 РФ по размеру выданных потребительских кредитов. В лидерах — Москва (370,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (285,3 тыс. руб.), Московская область (261,7 тыс. руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (218,8 тыс. руб.), а также Республика Татарстан (210,5 тыс. руб.).



Согласно данным кредиторов НБКИ, в целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов в июле составил 191,1 тыс. руб. Это на 9,6% больше, чем месяцем ранее (в июне 2025 года — 174,4 тыс. руб.).



«Средний размер потребительского кредита растет второй месяц подряд после небольшого сокращения в мае. Напомним, что, начиная со второй половины прошлого года, средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексе Волков.