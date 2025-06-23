Средний размер потребкредита в Свердловской области вырос до 175 тыс. рублей

Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 12,4% по сравнению с ...23.06.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области снизился до 149 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...19.05.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области вырос до 169 тыс. рублей
Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в апреле 2025 года вырос на 8,3% по сравнению с ...19.05.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области вырос до 169 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в апреле 2025 года вырос ...24.04.2025 В Свердловской области средний размер потребкредита вырос до 153 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в марте 2025 года вырос ...