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Вчера, 15:35

Ставка на кредитоспособных

Ставка на кредитоспособныхВ Свердловской области и в целом по России растет средний размер потребительского кредита. В первую очередь это связано с тем, что банки стремятся увеличить его размер для «качественных» заемщиков. Такие меры позволяют им компенсировать рост отказов в отношении менее надежных клиентов и необходимость замораживать или вовсе списывать кредиты участников СВО. Кредитоспособные граждане, в свою очередь, стали более охотно брать займы.

По итогам апреля 2023 года средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 314 тыс. 670 руб. Это на 1,5% больше, чем месяцем ранее, — 309 тыс. 997 руб., сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Схожие процессы наблюдаются в целом по России. Если в январе средний чек по потребительскому кредиту составлял 249,5 тыс. руб., то в феврале — 288,8 тыс. руб., в марте — 315,1 тыс. руб., в апреле — 328,5 тыс. руб. Это рекордный показатель.

Добавим, что апрельский показатель вырос на 102,5% по сравнению с апрелем 2022 года — тогда средний размер потребкредита составлял 162,2 тыс. руб. В НБКИ это связывают с эффектом низкой базы: прошлой весной на фоне санкций отрасль потребительского кредитования была на спаде.

Динамика текущего года объясняется изменением подхода к проверке заемщиков и одобрению их заявок.

«После небольшого снижения среднего чека потребительского кредита в январе в следующие три месяца данный показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга заемщика», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

С ним согласен независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, отмечая, что банки начинают ослаблять требования.

«До этого они притормозили рост кредитов. А кредитовать-то нужно, и они проверенным заемщикам выдают сейчас большие суммы. Это более-менее нормальная история. Я даже по себе почувствовал, что мне несколько банков начали звонить с предложениями разных кредитных продуктов на любые цели. Идет работа с текущей базой. Тем более в условиях СВО банки не могут назначить ответственность за просрочку ее участникам, а иногда и вовсе приходится списывать долги. А выпадающие доходы нужно где-то зарабатывать. Как это можно сделать? Увеличить проценты, но это им делать нельзя, либо увеличить сумму кредитов. Вот банки так и делают», — предполагает он.

Эксперт отметил, что этому способствовало и текущее финансовое положение надежных заемщиков. Например, у сотрудников оборонных предприятий сейчас есть уверенность в том, что в ближайшее время они останутся востребованными. Вдобавок к этому представители отрасли получают относительно хорошие зарплаты, поэтому они могут позволить себе какие-то траты и даже взять на себя кредитные обязательства.

Можно предположить, что раз растут средние чеки, то должны вырасти и сроки: таким образом граждане смогут снизить ежемесячные платежи. Ранее УрБК уже писал об этом процессе. Но Г. Вахитов считает, что прямой зависимости между средним сроком кредитования и суммой нет.

«Сроки в последнее время и так были увеличены банками. Например, можно встретить потребительский кредит на семь лет. Раньше ипотеку на такие сроки давали. Соответственно, вот эти сроки в принципе в линейку заложены. Это может привести к росту среднего срока кредита, но не думаю, что значительно. Большого прироста это не даст, но статистически проценты в росте получатся. Условно: было 2,5 года, стало 2,7», — рассказал аналитик.

В итоге банки сейчас стремятся работать в первую очередь с самыми надежными клиентами и предлагать им наиболее выгодные продукты. Другие направления для них слишком рискованны по независящим от кредиторов причинам.

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