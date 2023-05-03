Займы становятся продолжительнее

В Свердловской области и в целом по стране наблюдается рост сроков потребительского кредитования. В первую очередь это объясняется стремлением уменьшить ежемесячный платеж. При этом самые высокие сроки кредитов и их темпы роста наблюдаются в возрастных категориях от 50 лет. Это связано с тем, что старшее поколение часто оформляет на себя кредиты для приобретения каких-то вещей для своих детей.



По итогам марта 2023 года средний срок потребительского кредита в Свердловской области составил 4,8 года против 4,4 года в марте 2022 года. Тенденции к росту сроков наблюдаются по всей России: в среднем по стране показатель увеличился с 4,4 года до 4,9 года. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно. Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц. При этом стоит отметить, что потребкредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Схожей позиции придерживается финансовый аналитик Григорий Вахитов.



«Население пытается уменьшить размер платежа. Люди перекредитовываются, берут более длинные кредиты. Раньше срок потребительского кредита был условно 2-3 года, а сейчас он даже у госбанков вырос сначала до пяти, а потом и до семи лет», — отметил он.



Самые большие сроки, а также наибольшая динамика роста наблюдается у старшего поколения. В возрастной категории от 50 до 60 лет средний срок потребкредита вырос с 5 до 5,5 года, от 60 до 65 — с 4,8 до 5,4 года, у граждан старше 65 — с 4,5 до 5 лет. У молодежи до 25 лет наблюдаются наименьшие динамика и сроки: с 2,3 года в марте 2022 до 2,6 года в марте 2023 года.



Г. Вахитов предполагает, что если молодые люди сейчас что-то и берут, то, скорее всего, ипотеку, которая не относится к потребительским кредитам. В остальном же они часто полагаются на своих старших родственников. Тем более что у граждан до 25 лет пока не очень высокие зарплаты.



«Чаще всего же старшее поколение выбирает более надежные вещи. Им становится проще получить кредиты — когда у вас «белая» зарплата, когда у вас зарплатная карта в банке и так далее. Таким заемщикам банки более охотно выдают кредиты. А покупки делаются в том числе для детей. Допустим, что человек хочет поменять или купить ребенку машину, тогда он оформляет потребительский кредит на себя. Хотя товар берется для другого человека», — привел пример аналитик.



Отметим, что во многом текущая ситуация связана с платежеспособностью населения. Людям приходится обращаться за кредитами, чтобы совершить дорогую покупку. Но при этом их доходы настолько низкие, что приходится ввязываться в долговые обязательства на длительный срок, чтобы это не слишком сильно давило на бюджет. Более того — часто граждане берут кредиты на погашение предыдущих кредитов. Об этом говорилось в более раннем исследовании НБКИ: в среднем на одного заемщика в Свердловской области приходится 2,3 розничного кредита.



Добавим, что по аналогичным причинам растет и средний срок ипотечного кредитования. Пока увеличение зарплат будет так же отставать от роста цен, средние сроки кредитов все так же будут повышаться.