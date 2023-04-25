Средний срок потребкредита на Южном Урале за год вырос на 0,5 года

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,7 года. За год этот показатель вырос на 0,5 года (в марте 2022 года — 4,2 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке расположились Татарстан (4,7 года), Удмуртская Республика, ХМАО, Башкортостан, Алтайский край (по 4,6 года), а также Краснодарский край (4,5 года).



Что касается возрастной структуры заемщиков, самый большой средний срок потребкредита в марте 2023 года был отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 года), от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). Наименьший — в возрастных группах моложе 25 лет (2,6 года) и от 25 до 30 лет (3,9 года).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно. Он отмечает, что увеличение этого показателя связано со стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам.