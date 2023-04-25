Средний срок потребкредита на Южном Урале за год вырос на 0,5 года

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,7 года. За год этот показатель вырос на 0,5 года (в марте 2022 года — 4,2 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке расположились Татарстан (4,7 года), Удмуртская Республика, ХМАО, Башкортостан, Алтайский край (по 4,6 года), а также Краснодарский край (4,5 года).
Что касается возрастной структуры заемщиков, самый большой средний срок потребкредита в марте 2023 года был отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 года), от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). Наименьший — в возрастных группах моложе 25 лет (2,6 года) и от 25 до 30 лет (3,9 года).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно. Он отмечает, что увеличение этого показателя связано со стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам.
В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,8 года. За год этот ...Вчера, 14:22 На Среднем Урале срок потребкредита в марте вырос до 4,8 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил ...25.04.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в марте вырос почти на 8%
УрБК, Челябинск, 25.04.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте составил 1 млн 160 тыс. ...24.04.2023 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц вырос на 10,5%
УрБК, Челябинск, 24.04.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Челябинской области составил ...22.11.2022 На Южном Урале средний срок выданных автокредитов за год вырос на 12,5%
УрБК, Челябинск, 22.11.2022. В Челябинской области средний срок автокредитов, выданных в октябре этого года, составил ...