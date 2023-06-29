На Южном Урале объем выданных потребкредитов за год вырос на 83%

УрБК, Челябинск, 05.07.2023. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2023 года потребкредитов составил 37,6 млрд руб. Это на 83,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (20,5 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (162,6 млрд руб.), Московская область (109,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (70,9 млрд руб.), Краснодарский край (53,7 млрд руб.) и Свердловская область (53,5 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных потребкредитов в январе-мае этого года составил 1,55 трлн руб., что на 75,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0,88 трлн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, объем выданных потребкредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он объясняет это эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась.