На Южном Урале объем выданных потребкредитов за год вырос на 83%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области объем выданных в январе-мае 2023 года потребкредитов составил ...29.06.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 75%
УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 ...07.12.2022 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре потребкредитов
УрБК, Челябинск, 07.12.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-октябре 2022 года потребкредитов составил ...03.11.2022 Южный Урал попал в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-сентябре потребкредитов
УрБК, Челябинск, 03.11.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов составил ...26.10.2022 На Южном Урале объем выданных в III квартале потребкредитов составил 20 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 26.10.2022. В Челябинской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил 20 ...