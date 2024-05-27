Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-апреле автокредитов

УрБК, Челябинск, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 20,42 млрд руб. Это на 116,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (9,43 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказались Москва (57 млрд руб.), Московская область (47,49 млрд руб.), Санкт-Петербург (35,57 млрд руб.), Татарстан (32,56 млрд руб.) и Краснодарский край (31,78 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле 2024 года составил 706,7 млрд руб., увеличившись на 120,9% относительно аналогичного периода прошлого года (319,9 млрд руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на динамику увеличения объемов выдачи автокредитов в начале этого года в том числе повлияли рост автопродаж после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года и изменение порядка начисления утилизационного сбора.