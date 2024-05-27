Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-апреле автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,34 ...04.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-феврале автокредитов
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,16 ...28.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 ...29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей
В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...