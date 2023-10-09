Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%

УрБК, Москва, 09.10.2023. В России в январе-августе 2023 года самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по ...

В России доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 30%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...

В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

Число берущих автокредиты россиян моложе 30 лет выросло на 2,5%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...

Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...