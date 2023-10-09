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Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%

УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в России достигла 16%. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 1,5 процентного пункта (п. п.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно исследованию, доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет выросла за год сильнее всего. На втором месте оказались граждане от 30 до 40 лет — их доля увеличилась на 0,8 п. п. В возрастных группах от 40 до 50 лет и от 50 лет и старше, в свою очередь, отмечается сокращение доли в структуре выдачи автокредитов на 0,4 п. п. и 1,9 п. п. соответственно.

Отмечается, что самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет — 36,1%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются в основном молодые заемщики. Кроме того, граждане моложе 30 лет являются активными участниками госпрограмм льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных.
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