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Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре выданных новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 5,2 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля заемщиков от 25 до 30 лет за год не изменилась, составив 10,8%. В свою очередь, снижение доли фиксировалось в возрастных группах от 30 до 40 лет (на 1,4 п. п., до 27,4%), старше 65 лет (на 1,3 п. п., до 4,1%), от 50 до 60 лет (на 1,2 п. п., до 13%), от 60 до 65 лет (на 1 п. п., до 4,8%), а также от 40 до 50 лет (на 0,4 п. п., до 21,9%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, кредитные карты пользуются популярностью у заемщиков моложе 25 лет из-за того, что их можно заказать в онлайн-режиме с доставкой на дом, без похода в отделение банка.
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