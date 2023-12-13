Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...