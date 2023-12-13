Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...08.12.2023 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%
УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...08.11.2023 Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%
УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...06.04.2023 Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов
УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...